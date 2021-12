Curling femminile, Italia-Corea del Sud oggi in tv: orario e diretta streaming (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli orari e la diretta streaming di Italia-Corea del Sud, match valido per la quarta giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di Curling femminile. Quarto appuntamento alle ore 19 di questa sera per le azzurre, chiamate a vincere per tentare di rimanere in corsa per la conquista degli ultimi tre pass disponibili in vista dei Giochi di Pechino. La diretta tv è affidata ai canali di Eurosport. IL CALENDARIO femminile IL CALENDARIO MASCHILE RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli orari e ladidel Sud, match valido per la quarta giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di. Quarto appuntamento alle ore 19 di questa sera per le azzurre, chiamate a vincere per tentare di rimanere in corsa per la conquista degli ultimi tre pass disponibili in vista dei Giochi di Pechino. Latv è affidata ai canali di Eurosport. IL CALENDARIOIL CALENDARIO MASCHILE RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

Advertising

PinoAntonucci : Curling, Torneo Preolimpico: esordio con vittoria per gli azzurri, due k.o. per l'Italia femminile - FISG - Federaz… - infoitsport : Curling, Preolimpico 2021: l'Italia femminile parte con una sconfitta, il Giappone si impone per 11-6 - infoitsport : CALENDARIO Curling, Preolimpico Leeuwarden femminile 2021: programma, orari e diretta tv - infoitsport : Curling, Preolimpico 2021: l'Italia femminile cade anche contro la Lettonia. Strada per Pechino in salita - zazoomblog : Curling Preolimpico 2021: l’Italia femminile cade anche contro la Lettonia. Strada per Pechino in salita -… -