Crotone, Modesto nuovo allenatore: “Resettare tutto” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con l’esonero di Marino nelle scorse ore, è Francesco Modesto il nuovo allenatore del Crotone. I rossoblù hanno infatti ufficializzato il ritorno del mister che aveva iniziato la stagione, sebbene con uno storico di cinque sconfitte, quattro pareggi e una vittoria. Il lavoro di Marino non ha dato i suoi frutti e la società calabrese ha ritenuto opportuno ritornare sui suoi passi. Modesto ha parlato quindi da nuovo mister, in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma domani contro l’Udinese. Ecco cosa ha detto il neo allenatore del Crotone. Crotone, le parole di Modesto Ecco come ha parlato il nuovo mister Modesto rispetto al suo ritorno sulla panchina rossoblù. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con l’esonero di Marino nelle scorse ore, è Francescoildel. I rossoblù hanno infatti ufficializzato il ritorno del mister che aveva iniziato la stagione, sebbene con uno storico di cinque sconfitte, quattro pareggi e una vittoria. Il lavoro di Marino non ha dato i suoi frutti e la società calabrese ha ritenuto opportuno ritornare sui suoi passi.ha parlato quindi damister, in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma domani contro l’Udinese. Ecco cosa ha detto il neodel, le parole diEcco come ha parlato ilmisterrispetto al suo ritorno sulla panchina rossoblù. ...

Advertising

psb_original : Crotone, Modesto: 'Si ricomincia da zero. bisogna ripartire da uomini che credono in quello che si fa' #SerieB - sportli26181512 : Crotone, Modesto: 'Resettare tutto e ripartire con la mentalità giusta': Le parole del nuovo tecnico dei pitagorici… - tuttofrosinone : Serie B 2021-22, la situazione delle panchine: a Crotone torna Modesto - tuttofrosinone : Serie B 2021-22, la situazione delle panchine: a Crotone torna Modesto - ilcirotano : Crotone Calcio, Marino sollevato dall’incarico: l’allenatore Modesto torna in panchina - -