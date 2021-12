Crotone, due assenze per infortunio in vista dell’Udinese. Le ultime (Di lunedì 13 dicembre 2021) Doppio infortunio in casa Crotone in vista del match di Coppa Italia contro l’Udinese: out Benali e Molina Il Crotone perde pezzi a pochi giorni dal match di Coppa Italia contro l’Udinese. Ahmad Benali e Salvatore Molina hanno lasciato il ritiro di Coccaglio, in provincia di Brescia, e hanno fatto rientro in Calabria per proseguire i programmi di recupero. Al loro posto, in attesa dell’ufficialità, i bianconeri ci saranno Giovanni D’Aprile e Alessandro Maesano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Doppioin casaindel match di Coppa Italia contro l’Udinese: out Benali e Molina Ilperde pezzi a pochi giorni dal match di Coppa Italia contro l’Udinese. Ahmad Benali e Salvatore Molina hanno lasciato il ritiro di Coccaglio, in provincia di Brescia, e hanno fatto rientro in Calabria per proseguire i programmi di recupero. Al loro posto, in attesa dell’ufficialità, i bianconeri ci saranno Giovanni D’Aprile e Alessandro Maesano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Seifah3 : #sorteggi #inter #ucl @UEFAcom @ChampionsLeague Manco due palline di merda in una ciotola sapete mettere E comunqu… - ilviboneseweb : Ultimo turno di campionato pesante per le calabresi, con due panchine saltate, quelle di Crotone e Reggina: arriver… - LaCnews24 : Ultimo turno di campionato pesante per le calabresi, con due panchine saltate, quelle di Crotone e Reggina: arriver… - ilregginoit : Ultimo turno di campionato pesante per le calabresi, con due panchine saltate, quelle di Crotone e Reggina: arriver… - CosenzaChannel : Ultimo turno di campionato pesante per le calabresi, con due panchine saltate, quelle di Crotone e Reggina: arriver… -