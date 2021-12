Covid, Zaia: "Veneto in 'zona gialla' dalla settimana prossima" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il presidente della Regione si dice soddisfatto della campagna vaccinale nella sua regione, ma ha annunciato le possibili restrizioni nel punto stampa sull'andamento della pandemia: "Natale sarà certamente giallo" Leggi su rainews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il presidente della Regione si dice soddisfatto della campagna vaccinale nella sua regione, ma ha annunciato le possibili restrizioni nel punto stampa sull'andamento della pandemia: "Natale sarà certamente giallo"

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - StivalDaniele : RT @vvoxonline: #Covid_19: il #Veneto si prepara a passare in #zonagialla da lunedì - MoroniMirna : RT @valy_s: #Veneto #Zaia annuncia l’apertura di“COVID hospital” e la riduzione di alcune prestazioni mediche… questo.. CON 1/4 DELLE T.I.… - EleEsse77 : RT @valy_s: #Veneto #Zaia annuncia l’apertura di“COVID hospital” e la riduzione di alcune prestazioni mediche… questo.. CON 1/4 DELLE T.I.… - infoitinterno : Covid Veneto, Zaia: «Da lunedì prossimo saremo in zona gialla» -