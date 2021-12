Covid, verso una proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Martedì ci potrebbe essere un Consiglio dei ministri che dovrebbe decidere sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo . Secondo fonti di governo, l'accelerazione è stata decisa dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Martedì ci potrebbe essere un Consiglio dei ministri che dovrebbe decidere sulladifino al 31. Secondo fonti di governo, l'accelerazione è stata decisa dal ...

Advertising

fattoquotidiano : Residenze per anziani, la struttura commissariale verso il taglio delle forniture di tamponi Covid: lo stop dal 1°… - MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - CottarelliCPI : Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi cor… - salernonotizie : Covid, Governo verso proroga stato d’emergenza per altri tre mesi - Agenpress : Covid. Si va verso la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo. La decisione sul tavolo del Cdm… -