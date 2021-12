Covid: verso ok del governo alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo (Di lunedì 13 dicembre 2021) proroga di tre mesi, per traghettare l'Italia fuori dalla stagione più fredda. La decisione dovrà passare da un Cdm al momento non ancora in agenda, ma che potrebbe tenersi nelle prossime 24 ore Leggi su rainews (Di lunedì 13 dicembre 2021)di tre mesi, per traghettare l'Italia fuori dstagione più fredda. La decisione dovrà passare da un Cdm al momento non ancora in agenda, ma che potrebbe tenersi nelle prossime 24 ore

