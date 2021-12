Covid, verso Cdm domani per proroga stato emergenza al 31 marzo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi vuole prorogare lo stato di emergenza Covid - in scadenza il prossimo 31 dicembre - al 31 marzo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La decisione potrebbe essere presa già domani dal Consiglio dei ministri. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi vuolere lodi- in scadenza il prossimo 31 dicembre - al 31. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La decisione potrebbe essere presa giàdal Consiglio dei ministri.

