Covid, Veneto in zona gialla. Primo morto da Omicron nel Regno Unito (Di lunedì 13 dicembre 2021) Emergenza Covid: dalla prossima settimana il Veneto passa in zona gialla, a partire da lunedì 20 dicembre. È lo scenario che oggi 13 dicembre ha delineato il governatore Luca Zaia, sulla base del bollettino della regione. “Abbiamo un’incidenza settimanale di circa 450 casi su 100mila abitanti, è alta. Abbiamo il 12,8% di tasso di occupazione delle terapie intensive. Entrambi i parametri sono da zona gialla. Siamo appesi alla zona bianca per l’occupazione dell’area medica: siamo al 13,7%, a 1,3% dalla soglia della gialla“, ha detto Zaia. zona gialla, mascherina all’aperto “Il passaggio in zona gialla avrà come effetto diretto l’uso della mascherina all’aperto. Io già la porto, è un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Emergenza: dalla prossima settimana ilpassa in, a partire da lunedì 20 dicembre. È lo scenario che oggi 13 dicembre ha delineato il governatore Luca Zaia, sulla base del bollettino della regione. “Abbiamo un’incidenza settimanale di circa 450 casi su 100mila abitanti, è alta. Abbiamo il 12,8% di tasso di occupazione delle terapie intensive. Entrambi i parametri sono da. Siamo appesi allabianca per l’occupazione dell’area medica: siamo al 13,7%, a 1,3% dalla soglia della“, ha detto Zaia., mascherina all’aperto “Il passaggio inavrà come effetto diretto l’uso della mascherina all’aperto. Io già la porto, è un ...

Agenzia_Ansa : In 8 regioni sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid, a Trento arriva al 20… - Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - Corriere : Trento, 39enne non vaccinato muore di Covid. La rabbia degli amici: «Il virus non esist... - IlBacodaSeta : Covid. Lunedì 13 dicembre a Sona positivi invariati. - GiovanniGiuli : RT @valy_s: #Veneto #Zaia annuncia l’apertura di“COVID hospital” e la riduzione di alcune prestazioni mediche… questo.. CON 1/4 DELLE T.I.… -