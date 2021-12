Covid: Toscana; altri 4 morti, terapie intensive +6,4% (Di lunedì 13 dicembre 2021) Proseguono i decessi per il Covid in Toscana: sono stati altri quattro i morti nelle 24 ore, uno a Pistoia, uno a Livorno, due a Siena (età media 75,8 anni). Il totale delle vittime sale a 7.458 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Proseguono i decessi per ilin: sono statiquattro inelle 24 ore, uno a Pistoia, uno a Livorno, due a Siena (età media 75,8 anni). Il totale delle vittime sale a 7.458 ...

