Covid scuola | Sasso | Nessuna ipotesi anticipo vacanze e Dad

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il sottosegretario all'Istruzione Rossanosmentisce qualsiasidi 'chiusura anticipata delle scuole e conseguente Dad' per gli studenti. 'A chi auspica interruzioni della didattica in ...

AzzolinaLucia : Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verif… - Spacelad43 : RT @RadioGenova: Liceo Basile D'Aleo a Monreale (Palermo). Dirigente scolastico blocca evento 'la settimana dello studente' causa restrizio… - MusH93k : RT @RadioGenova: Liceo Basile D'Aleo a Monreale (Palermo). Dirigente scolastico blocca evento 'la settimana dello studente' causa restrizio… - Cassandraromana : RT @RadioGenova: Liceo Basile D'Aleo a Monreale (Palermo). Dirigente scolastico blocca evento 'la settimana dello studente' causa restrizio… - Gianluc68325330 : RT @RadioGenova: Liceo Basile D'Aleo a Monreale (Palermo). Dirigente scolastico blocca evento 'la settimana dello studente' causa restrizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

Il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso smentisce qualsiasi ipotesi di 'chiusura anticipata delle scuole e conseguente Dad' per gli studenti. 'A chi auspica interruzioni della didattica in ..., Pregliasco choc: 'Rischiamo 250 morti al giorno entro Natale' . Con questo andamento, 'si ... È vero che si potrebbe fare di più su, trasporti e altro, ma è un concetto astratto'. Leggi ...MONREALE (PALERMO) – Questa mattina gli studenti del liceo Basile-D’Aleo di Monreale non sono entrati in aula. Hanno infatti manifestato, bloccando gli ingressi dell’istituto perché si sono visti nega ...Covid, Pregliasco choc: «Rischiamo 250 morti al giorno entro Natale». Con questo andamento, «si prevede si possano raggiungere entro Natale 30.000 contagi al giorno in ...