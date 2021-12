Advertising

GiaPettinelli : Covid: Scozia verso nuove strette, 'inevitabili' - morrisfre : RT @AlexGiudetti: Report ufficiale dalla Scozia 9 morti per covid su 10 è vaccinato completamente... Funzionicchia poco. Parte 1 https://t… - DeusVult84 : @MaxCagnaccioRob @FightFo09963324 @DellaLaga @Adnkronos Byoblu? E dove emerita nullità che nemmeno sai leggere l'it… - gael99 : RT @AlexGiudetti: Report ufficiale dalla Scozia 9 morti per covid su 10 è vaccinato completamente... Funzionicchia poco. Parte 1 https://t… - SilvanaSilvamaj : RT @AlexGiudetti: Report ufficiale dalla Scozia 9 morti per covid su 10 è vaccinato completamente... Funzionicchia poco. Parte 1 https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Scozia

ANSA Nuova Europa

... intervenendo al programma radio Good Morning Scotland della Bbc: è "inevitabile" che il primo ministro Nicola Sturgeon annunci ulteriori misure anti -domani in parlamento. Da oggi in......ricordando che è ancora in bilico un posto tra Vitesse Arnhem e Tottenham causa il rinvio per... l'Olympique Marsiglia per la Francia, il Celtic Glasgow per lae il Rapid Vienna per l'...La Scozia si appresta a mettere in campo nuove misure restrittive per combattere l'aumento dei contagi, spinti dalla variante Omicron. (ANSA) ...Londra - Non c'è tempo da perdere. Il segretario alla Salute del Regno Unito, Sajid Javid, ha affermato oggi che "occorre agire presto" contro la variante Omicron a causa della minaccia di una crescit ...