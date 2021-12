Covid, Ricciardi: "L'inverno sarà durissimo" - Super Green pass, controlli dei Nas: chiuse 8 discoteche (Di lunedì 13 dicembre 2021) ' L'inverno sarà durissimo '. Così Walter Ricciardi , in merito alla gestione della pandemia, per la quale, sostiene il consulente del ministero della Salute, è necessario estendere lo stato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) ' L''. Così Walter, in merito alla gestione della pandemia, per la quale, sostiene il consulente del ministero della Salute, è necessario estendere lo stato di ...

Advertising

HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'Ogni mese spendiamo 50 milioni di euro per curare i No Vax' (VIDEO) - infoitsalute : Ricciardi: “Covid. Rimarrà per tutto 2022, non si esce senza vaccinare mondo” - infoitsalute : Ricciardi: 'Covid durerà per tutto il 2022' - infoitsalute : Ricciardi: Covid per tutto il 2022 perchè non abbiamo vaccinato il mondo • Imola Oggi - infoitsalute : Covid quando finisce la pandemia, la previsione: secondo Ricciardi durerà per tutto il 2022 -