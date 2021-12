Covid, Pregliasco: “I modelli matematici ipotizzano per Natale 30mila contagi e 250 morti al giorno. Omicron è imprevedibile” (Di lunedì 13 dicembre 2021) In particolare modo nel week end appena passato, è stato violentemente fatto bersaglio di invettive e minacce – seriamente ai limiti della legge – dalle frange più aggressive dei no Vax ma, per nulla intimorito, il docente della Statale di Milano, prosegue i suoi studi e consulti, seguendo con costante attenzione l’andamento della curva epidemiologica del Covid nel Paese. Pregliasco: “I modelli matematici ipotizzano per Natale 30mila contagi e 250 morti al giorno per Covid” Ed oggi chiamato ancora una volta a commentare la situazione dalle agenzie di stampa, soprattutto in vista del Natale, Fabrizio Pregliasco ha affermato che è ragionevole aspettarsi qualcosa come ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) In particolare modo nel week end appena passato, è stato violentemente fatto bersaglio di invettive e minacce – seriamente ai limiti della legge – dalle frange più aggressive dei no Vax ma, per nulla intimorito, il docente della Statale di Milano, prosegue i suoi studi e consulti, seguendo con costante attenzione l’andamento della curva epidemiologica delnel Paese.: “Ipere 250alper” Ed oggi chiamato ancora una volta a commentare la situazione dalle agenzie di stampa, soprattutto in vista del, Fabrizioha affermato che è ragionevole aspettarsi qualcosa come ...

