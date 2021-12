(Di lunedì 13 dicembre 2021) . Con questo andamento, 'si prevede si possano raggiungere30.000 contagi alin Italia. La situazione non è ...

choc: 'Rischiamo 250 morti al giorno entro Natale' . Con questo andamento, 'si prevede si possano raggiungere entro Natale 30.000 contagi al giorno in Italia. La situazione non è ...Negli undici lunghi mesi di campagna vaccinale antiil tiro a freccette dei gruppi Telegram ... Da qui una lunga lista di nomi, da Fabrizioa Roberto Burioni , minacciati di atti ...Covid, Pregliasco choc: «Rischiamo 250 morti al giorno entro Natale». Con questo andamento, «si prevede si possano raggiungere entro Natale 30.000 contagi al giorno in ...La variante Omicron, il rifiuto del richiamo con il vaccino Moderna e l'analisi del virologo Fabrizio Pregliasco.