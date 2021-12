Covid | Pregliasco | arriveremo a 30mila contagi al giorno | proiezione fino a 250 morti

Advertising

Roma, 13 dicembre 2021 - "I calcoli matematici ci dicono che arriveremo a 30 mila contagi al giorno . Con una proiezione fino a 200/250 decessi ". Ad affermarlo è il virologo Fabrizioad 'Agorà' su Rai 3. "Restiamo in una fase di crescita - spiega - in cui ogni contatto interumano presenta una piccola percentuale di rischio. Bisogna insistere sulla campagna vaccinale , ..."I calcoli matematici ci dicono che arriveremo a 30 mila contagi al giorno. Con una proiezione fino a 200/250 decessi". Il virologo Fabrizio, ospite ad 'Agora'' su Rai 3, stamattina parla della crescita dei contagi e delle proiezioni sul Natale. "Restiamo in una fase di crescita - spiega - in cui ogni contatto interumano ...(leggo.it) Il virologo Fabrizio Pregliasco. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. Ospite inaspettato oggi al presidio dei no green pass milanesi ...Il virologo: "Insistere sulla campagna vaccinale". Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche 'Mario Negri': "Faramci per i più gravi, ma la cura ancora non c'è" ...