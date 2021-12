Covid oggi Vda, 4 contagi e zero morti: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 4 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 13 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia nella regione è di 13.841. I casi positivi attuali sono 736 di cui 714 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è di 12.622 unità, invariato rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 101.152, i tamponi effettuati 314.310. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d’Aosta sono 483. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 4 i nuovida coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 13. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle personeate da virus da inizio epidemia nella regione è di 13.841. I casi positivi attuali sono 736 di cui 714 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è di 12.622 unità, invariato rispetto a ieri. I casi fino adtestati sono 101.152, i tamponi effettuati 314.310. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia adin Valle d’Aosta sono 483. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

