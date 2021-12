Covid oggi Usa, “superati 50 milioni di casi” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il numero totale di casi noti di coronavirus negli Stati Uniti ha superato i 50 milioni, secondo i dati del New York Times. “È più delle popolazioni combinate di Georgia, Michigan, North Carolina e Ohio. Più dell’intera popolazione della Spagna. Quasi 18 volte il numero di dollari che un laureato americano può aspettarsi di guadagnare in una vita – sottolinea il Nyt -. Ed è quasi certamente una sostanziale sottostima dei casi, dal momento che molte persone infette non hanno sintomi o li scambiano per quelli di un’altra malattia, e non tutti vengono testati”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Il numero totale dinoti di coronavirus negli Stati Uniti ha superato i 50, secondo i dati del New York Times. “È più delle popolazioni combinate di Georgia, Michigan, North Carolina e Ohio. Più dell’intera popolazione della Spagna. Quasi 18 volte il numero di dollari che un laureato americano può aspettarsi di guadagnare in una vita – sottolinea il Nyt -. Ed è quasi certamente una sostanziale sottostima dei, dal momento che molte persone infette non hanno sintomi o li scambiano per quelli di un’altra malattia, e non tutti vengono testati”. L'articolo proviene da Italia Sera.

