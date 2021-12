Covid oggi Toscana, 703 contagi: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 703 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipato sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 703 su 16.118 test di cui 7.124 tamponi molecolari e 8.994 test rapidi – si legge – Il tasso dei nuovi positivi sale a 4,36% (14,7% sulle prime diagnosi), mentre ieri si era attestato a 2,65% (9,6% sulle prime diagnosi)”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 703 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipato sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casiregistrati insono 703 su 16.118 test di cui 7.124 tamponi molecolari e 8.994 test rapidi – si legge – Il tasso dei nuovi positivi sale a 4,36% (14,7% sulle prime diagnosi), mentre ieri si era attestato a 2,65% (9,6% sulle prime diagnosi)”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Ecco chi è il guru della scuola no vax ... la sua visione del Covid/vaccini/tamponi/quarantena etc, la sua idea di Stato nello Stato con ...parte dei suoi utili alla sfera della cultura senza forme di condizionamento o paternalismo come è oggi ...

Classifica qualità della vita, Trieste al primo posto: Milano torna seconda, Trento terza La 32ª edizione dell'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore, premia Trieste , già salita negli ultimi due anni al quinto posto della ...del Covid. ...

Covid, le notizie. Scuola, Sasso: "Nessuna ipotesi anticipo vacanze Natale". LIVE Sky Tg24 Covid, il 39enne deceduto nelle scorse ore a Trento aveva scelto di non vaccinarsi Nelle ultime ore in Trentino si sono registrati altri 262 contagi da Sars-Cov-2 e purtroppo si contano altri due morti. “Si tratta di una persona… Leggi ...

Covid: oltre 1.300 positivi e tre decessi Sono 1.329 i positivi al Covid secondo il bollettino dell'Unità di crisi della Campania su 31.547 test effettuati. Aumento in degenza dove i posti letto occupati sono 351 (più 6). Intanto in Campania ...

