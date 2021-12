Covid oggi Sicilia, 782 contagi e 5 morti: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 782 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 13 dicembre. Registrati inoltre altri 5 morti: 2 decessi si sono verificati ieri mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. 15.193 i tamponi processati. Nell’Isola gli attuali positivi salgono così a 16.504. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 291, 7.287 i morti dall’inizio dell’emergenza pandemica. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 398, mentre si trovano in terapia intensiva 52 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 149 a Palermo, 349 a Catania, 73 a Messina, 20 a Ragusa, 83 a Trapani, 30 a Siracusa, 25 a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 782 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 13. Registrati inoltre altri 5: 2 decessi si sono verificati ieri mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. 15.193 i tamponi processati. Nell’Isola gli attuali positivi salgono così a 16.504. Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 291, 7.287 idall’inizio dell’emergenza pandemica. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 398, mentre si trovano in terapia intensiva 52 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 149 a Palermo, 349 a Catania, 73 a Messina, 20 a Ragusa, 83 a Trapani, 30 a Siracusa, 25 a ...

