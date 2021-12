Covid oggi Sardegna, 200 nuovi contagi: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 200 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna oggi, lunedì 13 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto per complicazioni legate al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.265 tamponi, tra molecolari e antigenici, nell’isola. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 93, 3 in meno di ieri. In isolamento a casa 3.298 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 200 ida Coronavirus in, lunedì 132021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto per complicazioni legate al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.265 tamponi, tra molecolari e antigenici, nell’isola. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 93, 3 in meno di ieri. In isolamento a casa 3.298 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - SkyTG24 : Covid #Lazio, al via oggi le prenotazioni dei vaccini ai bambini - telodogratis : Covid oggi Sardegna, 200 nuovi contagi: bollettino 13 dicembre - SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 1.227 contagi su 50.228 tamponi -