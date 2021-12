Covid oggi Puglia, 228 contagi e 5 morti: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 228 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, individuati su 16.476 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 49; Bat: 1; Brindisi: 29; Foggia: 92; Lecce: 48; Taranto: 7; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2. Sono 5.539 le persone attualmente positive, 127 quelle ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva. Dati complessivi: 283.724 casi totali, 5.046.392 i tamponi eseguiti, 271.266 le persone guarite, 6.919 le persone decedute. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 228 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. I nuovi casi, individuati su 16.476 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 49; Bat: 1; Brindisi: 29; Fa: 92; Lecce: 48; Taranto: 7; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2. Sono 5.539 le persone attualmente positive, 127 quelle ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva. Dati complessivi: 283.724 casi totali, 5.046.392 i tamponi eseguiti, 271.266 le persone guarite, 6.919 le persone decedute. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 dicembre Numeri su casi, ricoveri e morti da Lombardia e Campania, Piemonte e Lazio, Sicilia e Puglia Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 13 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Nel giorno del ...

Variante Omicron, primo morto oggi in Gb L'annuncio del primo ministro Boris Johnson C'è un primo morto per la variante Omicron oggi nel Regno Unito . Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato la morte nel Regno ...anche Covid ...

Covid, le notizie. Scuola, Sasso: "Nessuna ipotesi anticipo vacanze Natale". LIVE Sky Tg24 In Toscana 4 vittime del Covid, 50 casi gravissimi Complessivamente sono stati somministrati ad oggi in Toscana 6 milioni e 664mila dosi di vaccino anti-Covid Il tasso di positività sale sul totale dei test e balza al 14,7 sulle prime diagnosi (ieri… ...

Omicron: i sintomi insoliti comuni a molti dei contagiati dalla variante Covid Ora, si sarebbe rilevato un sintomo descritto come “insolito”, ma comune nei pazienti Covid-19. Stanchezza, mal di testa, leggero raffreddore, sarebbero questi alcuni dei sintomi della nuova variante ...

