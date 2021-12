Covid oggi Lombardia, 1.339 contagi e 23 morti. A Milano 488 casi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 1.339 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 23 morti per un totale di 34.599 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 48.415 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un indice di positività del 2,7%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 1.135 persone, 27 in più di ieri, e in terapia intensiva 143, stabili da ieri. Sono 488 i nuovi positivi registrati a Milano e hinterland, di cui 231 nel centro città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 68, a Brescia 143, a Como 41, a Cremona 19, a Lecco 27, a Lodi 28, a Mantova 91, a Monza e Brianza 126, a Pavia 67, a Sondrio 52 e a Varese ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 1.339 i nuovida Coronavirus indi, lunedì 13 dicembre 2021, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 23per un totale di 34.599 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 48.415 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un indice di positività del 2,7%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 1.135 persone, 27 in più di ieri, e in terapia intensiva 143, stabili da ieri. Sono 488 i nuovi positivi registrati ae hinterland, di cui 231 nel centro città. Secondo i dati della Regione, a Bergamo sono 68, a Brescia 143, a Como 41, a Cremona 19, a Lecco 27, a Lodi 28, a Mantova 91, a Monza e Brianza 126, a Pavia 67, a Sondrio 52 e a Varese ...

Advertising

FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - SkyTG24 : Covid #Lazio, al via oggi le prenotazioni dei vaccini ai bambini - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, oggi nel Lazio 1470 nuovi casi e 8 decessi - - NewSicilia : +++#Bollettino #Coronavirus #Sicilia+++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia -