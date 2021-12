Covid oggi Italia, 12.712 contagi e 98 morti: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 12.712 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 13 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 98 morti. TOSCANA – Sono 703 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipato sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. Registrati 4 morti. “I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 703 su 16.118 test di cui 7.124 tamponi molecolari e 8.994 test rapidi – si legge – Il tasso dei nuovi positivi sale a 4,36% (14,7% sulle prime ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 12.712 i nuovida Coronavirus in, lunedì 132021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 98. TOSCANA – Sono 703 i nuovida coronavirus13in Toscana, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipato sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. Registrati 4. “I nuovi casiregistrati in Toscana sono 703 su 16.118 test di cui 7.124 tamponi molecolari e 8.994 test rapidi – si legge – Il tasso dei nuovi positivi sale a 4,36% (14,7% sulle prime ...

