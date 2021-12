Covid oggi Israele, vaccini bimbi 5-11 anni anche a scuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Israele ha iniziato la somministrazione di vaccini anti Covid per i bambini della fascia d’età 5-11 anni anche nelle scuole. Lo scrive il Jerusalem Post, sottolineando lo sforzo del governo per l’immunizzazione della popolazione di fronte al pericolo di una nuova ondata dovuta alla variante omicron. Per settimane, riferisce il giornale, il 40% dei nuovi contagi in Israele ha riguardato i bimbi fra i 5 e gli 11 anni. Ma la vaccinazione in questa fascia d’età, iniziata il 22 novembre, procede più lentamente di quanto sperato. Al momento sono circa 115mila i piccoli che hanno ricevuto una dose, su una platea di 1,2 milioni di bimbi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha iniziato la somministrazione diantiper i bambini della fascia d’età 5-11nelle scuole. Lo scrive il Jerusalem Post, sottolineando lo sforzo del governo per l’immunizzazione della popolazione di fronte al pericolo di una nuova ondata dovuta alla variante omicron. Per settimane, riferisce il giornale, il 40% dei nuovi contagi inha riguardato ifra i 5 e gli 11. Ma la vaccinazione in questa fascia d’età, iniziata il 22 novembre, procede più lentamente di quanto sperato. Al momento sono circa 115mila i piccoli che hanno ricevuto una dose, su una platea di 1,2 milioni di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

