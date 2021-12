Covid oggi Fvg, 406 contagi e 8 morti: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 406 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, oggi lunedì 13 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.054 tamponi molecolari e 6.283 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28, mentre i pazienti presenti in altri reparti risultano essere 306. Per quanto riguarda l’età, oltre il 28% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 19 anni. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 4.078 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 406 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia,lunedì 132021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 8. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.054 tamponi molecolari e 6.283 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28, mentre i pazienti presenti in altri reparti risultano essere 306. Per quanto riguarda l’età, oltre il 28% dei nuoviriguarda persone con meno di 19 anni. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 4.078 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

