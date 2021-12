Covid oggi Emilia, 1.828 nuovi contagi e 9 morti: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 1.828 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 13 dicembre. Registrati inoltre altri 9 morti. Dall’inizio dell’epidemia, “nella Regione si sono registrati 476.413 casi di positività, 20.433 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,9%; un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 16 sono state somministrate ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 1.828 ida coronavirus inRomagna secondo ildi, 13. Registrati inoltre altri 9. Dall’inizio dell’epidemia, “nella Regione si sono registrati 476.413 casi di positività, 20.433 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,9%; un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 16 sono state somministrate ...

