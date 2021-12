Covid oggi Campania, 992 contagi e 7 morti: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 992 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 dicembre in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 18.794 tamponi. Dei 7 nuovi decessi, 5 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati ieri). Nella regione sono 30 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 358 i pazienti ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 992 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 7. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 18.794 tamponi. Dei 7 nuovi decessi, 5 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati ieri). Nella regione sono 30 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 358 i pazienti ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

