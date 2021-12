Covid oggi Calabria, 189 contagi e 4 morti: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 189 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 dicembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 3.500 i tamponi effettuati, +215 i guariti, dall’inizio della pandemia il totale dei decessi è di 1.531. Il bollettino, inoltre, registra -30 attualmente positivi, -43 in isolamento, +12 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 21). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 189 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 13. Si registrano inoltre altri 4. 3.500 i tamponi effettuati, +215 i guariti, dall’inizio della pandemia il totale dei decessi è di 1.531. Il, inoltre, registra -30 attualmente positivi, -43 in isolamento, +12 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 21). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - SkyTG24 : Covid #Lazio, al via oggi le prenotazioni dei vaccini ai bambini - _Dani_DM : RT @flayawa: Avete notato anche voi che molte persone sono più spaventate oggi dal Covid di quanto non lo fossero l’anno scorso? L’anno sc… - PiemonteInforma : #COVID #Piemonte Sei decessi di persone positive, nessuno di oggi, comunicati dalla @regionepiemonte. Il totale div… -