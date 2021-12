Covid oggi Basilicata, 97 nuovi contagi: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 97 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata oggi, lunedì 13 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.391 tamponi molecolari nella Regione. Dei nuovi casi, 28 sono a Matera dove il sindaco Domenico Bennardi, con ordinanza, da ieri ha ripristinato l’obbligo di uso di mascherine all’aperto nei mercati, nelle vie e nelle piazze centrali e nei luoghi in cui si tengono le manifestazioni natalizie. I lucani guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (sette a Potenza e 14 a Matera) di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 97 ida Coronavirus in, lunedì 132021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.391 tamponi molecolari nella Regione. Deicasi, 28 sono a Matera dove il sindaco Domenico Bennardi, con ordinanza, da ieri ha ripristinato l’obbligo di uso di mascherine all’aperto nei mercati, nelle vie e nelle piazze centrali e nei luoghi in cui si tengono le manifestazioni natalizie. I lucani guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (sette a Potenza e 14 a Matera) di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in ...

