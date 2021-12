Covid oggi Abruzzo, 89 contagi e nessun morto: bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 89 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 dicembre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, di età compresa tra 1 e 85 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 90955 (inferiore in seguito a riallineamenti). Il bilancio dei pazienti deceduti, non registrando nuovi casi, resta fermo a 2609. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 82682 dimessi/guariti (+187 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5664 (-98 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 1013 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 89 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, di età compresa tra 1 e 85 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 90955 (inferiore in seguito a riallineamenti). Il bilancio dei pazienti deceduti, non registrando nuovi casi, resta fermo a 2609. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 82682 dimessi/guariti (+187 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5664 (-98 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 1013 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio ...

