Covid: oggi 12.712 nuovi casi e 98 morti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - E' di 12.712 nuovi casi e 98 morti il bilancio delle ultime 24 ore di epidemia di Covid in Italia. I dati del ministero della Salute fanno registrare un tasso di positività che sale al 4% con 313.536 tamponi effettuati. Sono 6.951 i pazienti ricoverati con sintomi (+254 da ieri), 856 quelli in terapia intensiva (+27 nelle ultime 24 ore). Da ieri sono guarite 6.726 persone, che portano il totale a 4.812.535 dall'inizio della pandemia nel nostro Paese. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - E' di 12.712e 98il bilancio delle ultime 24 ore di epidemia diin Italia. I dati del ministero della Salute fanno registrare un tasso di positività che sale al 4% con 313.536 tamponi effettuati. Sono 6.951 i pazienti ricoverati con sintomi (+254 da ieri), 856 quelli in terapia intensiva (+27 nelle ultime 24 ore). Da ieri sono guarite 6.726 persone, che portano il totale a 4.812.535 dall'inizio della pandemia nel nostro Paese.

Advertising

FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - SkyTG24 : Covid #Lazio, al via oggi le prenotazioni dei vaccini ai bambini - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, oggi nel Lazio 1470 nuovi casi e 8 decessi - - NewSicilia : +++#Bollettino #Coronavirus #Sicilia+++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia -