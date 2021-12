Covid, Meloni: basta stato d'emergenza, ripristinare diritti (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Ora il cittadini è un suddito: devi stare zitto, pagare, e decido pure quando esci di casa. Ma che emergenza è dopo due anni? Devi riuscire a combattere la pandemia ripristinando la pienezza dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Ora il cittadini è un suddito: devi stare zitto, pagare, e decido pure quando esci di casa. Ma cheè dopo due anni? Devi riuscire a combattere la pandemia ripristinando la pienezza dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni Covid, Meloni: basta stato d'emergenza, ripristinare diritti Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una iniziativa a Rieti, alla notizia della propbabile proroga - domani in Cdm - dello stato d'emergenza. "Dopo due anni non mi ...

Quirinale, Salvini: 'Confronto dopo la manovra' Così Giorgia Meloni , leader di Fdi, presentando a Rieti il suo libro "Io sono Giorgia", torna sul ... Sulla proroga dello stato d'emergenza per il Covid "aspettiamo i dati, siamo al 13 dicembre e ...

Cosa significa Atreju? Si tratta di una manifestazione che lega insieme i giovani della destra italiana, ma cosa significa il termine Atreju? Scopriamolo insieme.

