Covid, Letta “Necessaria la proroga dello stato di emergenza” (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo tenere la guardia alta, la proroga dello stato di emergenza è Necessaria per evitare di trovarci come l'Olanda, l'Austria o la Germania e il Governo deve annunciarla rapidamente”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, nel corso della presentazione del libro “Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo” di Michele Salvati e Norberto Dilmore.“I nostri dati sui contagi sono di tenuta ma di crescita. Quello della pandemia è un meccanismo di rincorsa, noi abbiamo trovato la chiave per evitarla nella campagna vaccinale e nell'applicazione del Green Pass – ha aggiunto -. Dobbiamo mantenere la situazione che ci consente di vivere senza dover ricorrere a nuovi lockdown. Lo stato di emergenza è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo tenere la guardia alta, ladiper evitare di trovarci come l'Olanda, l'Austria o la Germania e il Governo deve annunciarla rapidamente”. Così Enrico, segretario del Pd, nel corso della presentazione del libro “Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo” di Michele Salvati e Norberto Dilmore.“I nostri dati sui contagi sono di tenuta ma di crescita. Quello della pandemia è un meccanismo di rincorsa, noi abbiamo trovato la chiave per evitarla nella campagna vaccinale e nell'applicazione del Green Pass – ha aggiunto -. Dobbiamo mantenere la situazione che ci consente di vivere senza dover ricorrere a nuovi lockdown. Lodiè la ...

Advertising

CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - ItaliaNotizie24 : Covid, Letta “Necessaria la proroga dello stato di emergenza” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Letta “Necessaria la proroga dello stato di emergenza” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Letta “Necessaria la proroga dello stato di emergenza” - - Juglans__ : @falce_e Conte e Letta hanno dimostrato di non avere le palle per Cannabis e Eutanasia e c'è il serio rischio che i… -