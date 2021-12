Covid, le notizie. In salita i ricoveri, governo valuta proroga stato di emergenza. LIVE (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da oggi Calabria in zona gialla insieme a Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Primo bilancio del super green pass: aumentano guariti e vaccinati. In Italia i no-vax minacciano Draghi mettendo online il suo indirizzo e invitando tutti ad andare sotto casa sua. Omicron spaventa l'Europa. "Fate la terza dose" dice Johnson, travolto dalle critiche per aver preso parte in videoconferenza l'anno scorso alla festa natalizia in piena emergenza Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da oggi Calabria in zona gialla insieme a Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Primo bilancio del super green pass: aumentano guariti e vaccinati. In Italia i no-vax minacciano Draghi mettendo online il suo indirizzo e invitando tutti ad andare sotto casa sua. Omicron spaventa l'Europa. "Fate la terza dose" dice Johnson, travolto dalle critiche per aver preso parte in videoconferenza l'anno scorso alla festa natalizia in piena

