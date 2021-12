Covid, le news. Bollettino: 12.712 nuovi casi e 98 morti, tasso di positività 4,1%. LIVE (Di lunedì 13 dicembre 2021) Processati 313.536 tamponi. Aumentano le terapie intensive (+27) e i ricoveri ordinari (+254). Il ministro dell'Istruzione Bianchi smentisce le voci che parlano di una chiusura anticipata delle scuole e conseguente Dad per gli studenti. Da oggi Calabria in zona gialla. Speranza: "Con richiami dei vaccini più protetti anche contro Omicron". Letta: "Credo sia maturo il momento in cui governo annunci la proroga dello stato di emergenza" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021) Processati 313.536 tamponi. Aumentano le terapie intensive (+27) e i ricoveri ordinari (+254). Il ministro dell'Istruzione Bianchi smentisce le voci che parlano di una chiusura anticipata delle scuole e conseguente Dad per gli studenti. Da oggi Calabria in zona gialla. Speranza: "Con richiami dei vaccini più protetti anche contro Omicron". Letta: "Credo sia maturo il momento in cui governo annunci la proroga dello stato di emergenza"

Advertising

LaStampa : Trento, 39enne non vaccinato muore di Covid. La frustrazione degli amici: ”Il Covid non esiste vero?” - repubblica : Covid: da giovedi' vaccini ai bimbi per la fascia 5-11 anni. 'Avranno il Green Pass' - repubblica : Covid, parla il primario che voleva curare il No Vax: 'Uno shock quando ci ha detto: meglio morto che intubato' [di… - PicenusPrimus : RT @tempoweb: #Covid rilevante diffusione tra i #bambini. #Locatelli: #vaccino importante - usagirl20201 : RT @MediasetTgcom24: Omnicron, studio Oxford: 'Due dosi non bastano a evitare contagio' #covid -