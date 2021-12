Covid | la Norvegia inasprisce le misure contro Omicron

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il governo dellaannuncerà questa sera in una conferenza stampa un inasprimento delleanti -. Lo riporta il Guardian. "La situazione è grave, la diffusione dei contagi troppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Norvegia

Tecnica della Scuola

... le istituzioni di, Messico, Russia, tutte alle prese con un contesto di una inflazione più alta, di prezzi delle commodities più alti, del riemergere della paura per la pandemia- 19, ...Il governo dellaannuncerà questa sera in una conferenza stampa un inasprimento delle misure anti -. Lo riporta il Guardian. "La situazione è grave, la diffusione dei contagi troppo alta, dobbiamo agire ...Prima vittima contagiata dalla variante. A Londra rappresenta già il 40% di tutte le infezioni. Il ministro britannico della Sanità Sajid Javid: "Si sta diffondendo a un ritmo fenomenale, qualcosa ch ...Il governo della Norvegia annuncerà questa sera in una conferenza stampa un inasprimento delle misure anti-Covid. Lo riporta il Guardian. (ANSA) ...