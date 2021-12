Covid, Italia tra i paesi a rischio più alto per i viaggi: la mappa del Cdc (Di martedì 14 dicembre 2021) Italia, Groenlandia e Mauritius si aggiungono alla lista delle nazioni a più alto rischio Covid per i viaggi. Il Centers for Disease and Prevention Usa, nel suo aggiornamento, ha... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 dicembre 2021), Groenlandia e Mauritius si aggiungono alla lista delle nazioni a piùper i. Il Centers for Disease and Prevention Usa, nel suo aggiornamento, ha...

Advertising

Adnkronos : A #Natale 250 morti e 30mila casi al giorno, la previsione di #Pregliasco. - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 13 dicembre: 12.712 i nuovi casi e 98 i decessi. Tasso di positività al 4% - LauraGaravini : Si sta per concludere un anno importante. Che ha visto l’Italia tornare ad essere un modello in #Europa. Sia per lo… - Mirko04129539 : RT @vecchiotrombone: Mi sento di scrivere che l’Ungheria con il tasso di mortalità Covid più alto del mondo, media settimanale pari a 134 d… - aleperfetweet : RT @LucioMM1: In Italia per legge (art.24 del c.d. 'Codice della Protezione Civile', DL 1 2/1/18) lo #STATODIEMERGENZA nazionale non può es… -