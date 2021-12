Covid Italia, Ricciardi: “Emergenza da prorogare, a gennaio serviranno scelte forti” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Le misure prese e l’alto numero di vaccinati fanno sì che l’incremento dei casi sia lineare e non esponenziale, però si tratta comunque di una crescita del contagio e dei morti. Ma gennaio preoccupa molto e lo stato d’Emergenza andrebbe prorogato”. Lo dice alla Stampa Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro Speranza, secondo cui è la quota di non vaccinati a renderci ancora vulnerabili: “Sono 6 milioni di adulti e 3 di bambini, un serbatoio notevole del virus, con numerose vulnerabilità che spiegano i tanti morti. La variante Omicron potrebbe dare meno malattia, ma se fosse più contagiosa peggiorerebbe comunque la situazione. I primi dati sudafricani non sono indicativi. La chiarezza arriverà dalle rilevazioni inglesi, ma le prime notizie non sono confortanti. La mia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Le misure prese e l’alto numero di vaccinati fanno sì che l’incremento dei casi sia lineare e non esponenziale, però si tratta comunque di una crescita del contagio e dei morti. Mapreoccupa molto e lo stato d’andrebbe prorogato”. Lo dice alla Stampa Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro Speranza, secondo cui è la quota di non vaccinati a renderci ancora vulnerabili: “Sono 6 milioni di adulti e 3 di bambini, un serbatoio notevole del virus, con numerose vulnerabilità che spiegano i tanti morti. La variante Omicron potrebbe dare meno malattia, ma se fosse più contagiosa peggiorerebbe comunque la situazione. I primi dati sudafricani non sono indicativi. La chiarezza arriverà dalle rilevazioni inglesi, ma le prime notizie non sono confortanti. La mia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il tasso di positività è al 3,8% (ieri era al 3,7%). Sono invece 829 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Agenzia_Italia : L'appello di #Cartabellotta: 'Resistiamo al Covid con vaccini e terze dosi' - iltransalpino : L'aumento dei casi di Covid non dipende dalla #Vaccinazione. Studi effettuati su 68 paesi. Ma si sa che la 'scienza… - fed851 : @AntonelloZedda @alfonsoliguor11 Ti informo che in Italia la vaccinazione non è obbligatoria Se ti ammali di Covid… -