Covid Italia, Pregliasco: "A Natale 250 morti e 30mila casi al giorno"

Covid in Italia, 30mila contagi e 250 morti al giorno per Covid a Natale. E' il pronostico del virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. "Nessuna previsione ferale, è un modello matematico consolidato e – spiega l'esperto all'Adnkronos Salute – con tutti i margini di errore della stima è ciò che potrebbe accadere". E a Natale potrebbe non essere raggiunto neppure il picco della curva a causa della nuova variante di Sars-Cov-2. "Omicron potrebbe essere una fregatura – sintetizza lapidario Pregliasco – potremmo avere una coda che si prolunga ulteriormente. C'è già stato un morto ed è chiaro che aumentando i contagi arriva anche qualche caso grave. In Sudafrica la casistica è molto ...

