Covid Italia, Calabria zona gialla da oggi: dati e contagi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con i contagi da coronavirus e i ricoveri per Covid in aumento – mentre i casi di variante Omicron in Italia sono ancora limitati – si allarga la zona gialla nel nostro Paese dove dal 6 dicembre è in vigore il Super green pass: da oggi lunedì 13 dicembre, infatti, anche la regione Calabria passa in questa fascia di colore dalla zona bianca, andando ad aggiungersi al Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Bolzano. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, oltre a disporre la zona gialla per la Calabria proroga l'area gialla per ulteriori 15 giorni nel Friuli Venezia Giulia. In zona gialla le mascherine devono essere ...

