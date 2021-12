Covid Italia, bollettino 13 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 12.712 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati oggi dal bollettino del ministero della Salute. 313.536 i tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta al 4,10%. 98 i morti registrati in 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 12.712 i nuovi contagi da coronavirus inregistrati oggi daldel ministero della Salute. 313.536 i tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta al 4,10%. 98 i morti registrati in 24 ore. L'articolo proviene daSera.

