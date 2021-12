Covid in Veneto, Zaia: «Venerdi saremo da zona gialla. Vacanze di Natale? Prenotate senza problemi» – Il video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Veneto rimane con il fiato sospeso fino al monitoraggio dei dati Covid del prossimo Venerdi 17 dicembre: il rischio è quello di passare in zona gialla con un numero di ricoveri nei reparti ordinari che non promette bene. A confermare la situazione di criticità è il presidente di Regione Luca Zaia: «Siamo appesi al dato di occupazione dell’area medica e penso che il bollettino di venerdì sarà da zona gialla», ammette senza mezzi termini. Secondo quanto spiegato dal governatore, la fase acuta che il territorio attraversa in questi giorni non accenna ad attenuarsi: «A breve non vi è sentore di un’inversione di tendenza. I dati ci dicono che il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 12,8% mentre l’incidenza dei contagi è ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilrimane con il fiato sospeso fino al monitoraggio dei datidel prossimo17 dicembre: il rischio è quello di passare incon un numero di ricoveri nei reparti ordinari che non promette bene. A confermare la situazione di criticità è il presidente di Regione Luca: «Siamo appesi al dato di occupazione dell’area medica e penso che il bollettino di venerdì sarà da», ammettemezzi termini. Secondo quanto spiegato dal governatore, la fase acuta che il territorio attraversa in questi giorni non accenna ad attenuarsi: «A breve non vi è sentore di un’inversione di tendenza. I dati ci dicono che il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 12,8% mentre l’incidenza dei contagi è ...

