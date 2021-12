Covid, in Lombardia 23 decessi e 1.339 nuovi positivi, 68 a Bergamo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 23 i decessi per Covid in Lombardia, secondo il report della Regione di lunedì 23 dicembre. Su 48.415 temponi effettuati, i nuovi positivi sono 1.339, 68 a Bergamo. Stazionaria la situazione in terapia intensiva, dove i ricoverati restano 143, mentre salgono di 27 unità i ricoveri nei reparti dedicati, per un totale di 1.135 persone. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 48.415, totale complessivo: 21.991.705 – i nuovi casi positivi: 1.339 – in terapia intensiva: 143 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.135 (+27) – i decessi, totale complessivo: 34.599 (+23) I nuovi casi per provincia Milano: 488 di cui 231 a Milano città; Bergamo: 68; Brescia: 143; Como: 41; Cremona: 19; Lecco: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 23 iperin, secondo il report della Regione di lunedì 23 dicembre. Su 48.415 temponi effettuati, isono 1.339, 68 a. Stazionaria la situazione in terapia intensiva, dove i ricoverati restano 143, mentre salgono di 27 unità i ricoveri nei reparti dedicati, per un totale di 1.135 persone. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 48.415, totale complessivo: 21.991.705 – icasi: 1.339 – in terapia intensiva: 143 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.135 (+27) – i, totale complessivo: 34.599 (+23) Icasi per provincia Milano: 488 di cui 231 a Milano città;: 68; Brescia: 143; Como: 41; Cremona: 19; Lecco: ...

