Covid, in Germania “verso la stabilizzazione dei casi”. Misure restrittive in Norvegia, Danimarca: “4 mesi e mezzo per terza dose” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non è ancora un miglioramento rispetto a tre settimane fa – quando la situazione appariva drammatica – ma in Germania “la situazione si sta stabilizzando e il calo dei casi è reale”. Il neoministro della Salute Karl Lauterbach su Twitter ha però che “dato che i casi dei contagi rimangono ancora troppo numerosi la campagna per il richiamo vaccinale deve essere rafforzata”. Il trend è positivo ma non deve essere minacciato dalla festività natalizie, ha aggiunto il medico socialdemocratico. Secondo gli ultimi dati infatti l’incidenza settimanale è in diminuzione con 389,2 nuove infezioni settimanali su ogni 100mila abitanti e la curva di crescita si sta appiattendo. Dieci giorni fa, con Angela Merkel ancora cancelliera, erano state decise una serie di Misure restrittive nei confronti dei no vax. E mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non è ancora un miglioramento rispetto a tre settimane fa – quando la situazione appariva drammatica – ma in“la situazione si sta stabilizzando e il calo deiè reale”. Il neoministro della Salute Karl Lauterbach su Twitter ha però che “dato che idei contagi rimangono ancora troppo numerosi la campagna per il richiamo vaccinale deve essere rafforzata”. Il trend è positivo ma non deve essere minacciato dalla festività natalizie, ha aggiunto il medico socialdemocratico. Secondo gli ultimi dati infatti l’incidenza settimanale è in diminuzione con 389,2 nuove infezioni settimanali su ogni 100mila abitanti e la curva di crescita si sta appiattendo. Dieci giorni fa, con Angela Merkel ancora cancelliera, erano state decise una serie dinei confronti dei no vax. E mentre ...

Advertising

emilio55555 : RT @GIORGIOMALAVOL1: I Green Pass funzionano così bene che l'Austria è andata in lockdown. Funzionano così bene che la Francia ha chiuso i… - LucaBernard60 : Germania, piccoli miglioramenti sul fronte Covid. Scende l'incidenza di infezioni - EugenioNonini : RT @llussyjey: Germania, giovani pagati per fare da figuranti malati Covid - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Covid, piccoli miglioramenti in Germania. Scende l'incidenza di infezioni Se… - Marianone73 : RT @CGzibordi: QUANTI MINORENNI SONO MORTI CON COVID ? (sotto i 17 anni) in Germania hanno pubblicato uno studio molto molto dettagliato c… -