Covid in Campania, oggi 992 positivi e sette morti: l'indice di contagio risale al 5,28%, 30 ricoverati in terapia intensiva (Di lunedì 13 dicembre 2021) Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa... Leggi su ilmattino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Diminuiscono i nuovima cresce la curva dei contagi da Coronavirus incomplice la tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano,il virus fa...

Advertising

zazoomblog : Covid in Campania l’incidenza al 527%: sette nuove vittime - #Covid #Campania #l’incidenza #527%: - robertopontillo : dati covid in campania oggi 992 casi su 18.794 test (5,28% positivi) e 7 decessi. Negli ospedali 30 terapie intensi… - fisco24_info : Covid oggi Campania, 992 contagi e 7 morti: bollettino 13 dicembre: I dati della regione - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA: 992 POSITIVI E 5 DECESSI NELLE ULTIME 48 ORE - - ottopagine : Covid-19 in Campania: 992 i nuovi positivi -