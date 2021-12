Covid, in Campania l’incidenza al 5,27%: sette nuove vittime (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 992 i nuovi positivi al Covid in Campania su 18.794 test esaminati: l’incidenza è del 5,27%, in aumento (anche a causa del minor numero di tamponi nel giorno domenicale) rispetto al 4,95% del giorno precedente. sette le nuove vittime censite, di cui cinque decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 30 (+1), quelli in degenza 358 (-7). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 992 Test: 18.794 Deceduti: 5 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 30 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 992 i nuovi positivi alinsu 18.794 test esaminati:è del 5,27%, in aumento (anche a causa del minor numero di tamponi nel giorno domenicale) rispetto al 4,95% del giorno precedente.lecensite, di cui cinque decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 30 (+1), quelli in degenza 358 (-7). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 992 Test: 18.794 Deceduti: 5 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 30 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 ...

