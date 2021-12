Covid, il Governo pensa di prorogare lo stato di emergenza: ecco le nuove date (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Governo Draghi pensa a prorogare lo stato di emergenza 'per due o tre mesi' . Il regime speciale creato per affrontare la pandemia scade il 31 dicembre ed è prorogabile, così è previsto dalla legge ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) IlDraghilodi'per due o tre mesi' . Il regime speciale creato per affrontare la pandemia scade il 31 dicembre ed è prorogabile, così è previsto dalla legge ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - repubblica : Lotta al Covid, Bonaccini: 'Un rischio sospendere l’emergenza. E Draghi resti al governo' - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid: emerge dal report del go… - vecchiotrombone : Mi sento di scrivere che l’Ungheria con il tasso di mortalità Covid più alto del mondo, media settimanale pari a 13… - BoschiBoschi5 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi -