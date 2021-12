Covid, i dati: 12.712 nuovi casi e 98 morti, tasso di positività al 4,1%. Crescono i ricoveri (+254) e le terapie intensive (+27) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 12.712 i nuovi positivi al Sars-CoV-2 individuati nelle ultime 24 ore in Italia: il dato, come ogni lunedì, risulta in discesa rispetto ai 19.215 registrati domenica. Le nuove vittime sono invece 98 (ieri erano state 66). I tamponi effettuati sono stati 313.536 (di cui 218.467 test rapidi) per un tasso di positività che sale al 4,1% dal 3,8% di ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 856, 27 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 60 ingressi giornalieri. Gli ospiti dei reparti ordinari invece sono 6.951, 254 in più rispetto a ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono 12.712 ipositivi al Sars-CoV-2 individuati nelle ultime 24 ore in Italia: il dato, come ogni lunedì, risulta in discesa rispetto ai 19.215 registrati domenica. Le nuove vittime sono invece 98 (ieri erano state 66). I tamponi effettuati sono stati 313.536 (di cui 218.467 test rapidi) per undiche sale al 4,1% dal 3,8% di ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 856, 27 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 60 ingressi giornalieri. Gli ospiti dei reparti ordinari invece sono 6.951, 254 in più rispetto a ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

