Covid | governo verso la proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza | martedì il Cdm

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si terrà domani il Consiglio dei ministri perredi emergenza al 312022. L’accelerazione è stata voluta dal premier Mario Draghi allo scopo di dare un segnale sulle priorità relative alla pandemia, sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Per prolungare lod’eccezione, però, non basterà più una delibera del Cdm: ildovrà varare un atto con forza di legge, considerato che il 31 gennaio 2021 scadono i due anni dalla proclamazione dell’emergenza che costituiscono il termine massimo previsto attualmente. Fino a qualche giorno fa sembrava che l’intenzione di palazzo Chigi fosse di nonre l’emergenza, trasferendo la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo sotto l’egida ...

Advertising

repubblica : Lotta al Covid, Bonaccini: 'Un rischio sospendere l’emergenza. E Draghi resti al governo' - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid: emerge dal report del go… - RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - Almagesto75 : RT @vecchiotrombone: Mi sento di scrivere che l’Ungheria con il tasso di mortalità Covid più alto del mondo, media settimanale pari a 134 d… - Dome689 : RT @Open_gol: Arriva la proroga dello stato di emergenza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo

... oscuro periodo di dittature militari, corruzioni, esclusione dei partiti democratici dale ... Non ha visto la Spagnola, il Santo Padre, ma ilne ha fatto una figura mondiale ancor più di ...Per il segretario del Pd, Enrico Letta , "è maturato il momento in cuiannunci la proroga dello stato di emergenza, la condizione con la quale evitiamo di trovarci oggi come l'Olanda". Dello ...Roma, 13 dic. (LaPresse) - Il Governo sarebbe pronto a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo. La decisione potrebbe approdare già domani sul tavolo ...Il governo orientato a prorogare lo stato di emergenza per altri tre mesi: l'obbiettivo è quello di andare oltre la stagione fredda ...