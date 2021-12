Covid: Giannelli (presidi), 'minori contro genitori no vax? Sì ma istituzioni puntino a persuadere' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "In Italia abbiamo avuto già dei casi di sentenze favorevoli a studenti di età inferiore ai 18 anni che hanno chiesto di vaccinarsi malgrado la contrarietà dei genitori". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli ed aggiunge: "Sono sempre più convinto, però, che la strada da perseguire sia quella della persuasione e della comunicazione efficace da parte delle istituzioni sulla necessità di vaccinarsi". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "In Italia abbiamo avuto già dei casi di sentenze favorevoli a studenti di età inferiore ai 18 anni che hanno chiesto di vaccinarsi malgrado la contrarietà dei". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale, Antonelloed aggiunge: "Sono sempre più convinto, però, che la strada da perseguire sia quella della persuasione e della comunicazione efficace da parte dellesulla necessità di vaccinarsi".

